パリ五輪バドミントン混合ダブルスで渡辺勇大（２７）とペアを組み銅メダルを獲得した岩見沢市出身の五十嵐（旧姓・東野）有紗（２８）＝ＢＩＰＲＯＧＹ＝が１３日、岩見沢市役所で同市第１号となる「岩見沢市スポーツ栄誉賞」と副賞の新米６０キロを授与された。拍手と花束で出迎えられた五十嵐は、松野哲市長らに笑顔でメダル報告。パブリックビューイングなどで応援してくれた故郷に「元気をもらった」と感謝し、「この賞に