千葉県長生村の村議の矢部文美氏（４４）が１２日、複数の男性村議からパワハラなどの嫌がらせを受けたとして、村議会議長に文書で申し立てた。村議会ハラスメント防止条例に基づき、議長が当事者への事実確認をしたうえで、ハラスメント審査委員会を設置する。村では昨年、当時の議長が村職員の女性に対する傷害事件で逮捕された。これを機に同条例が制定されており、申し立ては初めてだ。申し立てによると、矢部氏は２０２