華の大学生活に心を躍らせるミントさん。テニスサークルの1つ年上のともきさんは、とても魅力的に見えます。頑張って連絡先をゲットし、2人はなんと付き合うことに！しかし、ともきさんは浮気を「ちょっとしたこと」で済ますヤバめな彼氏で……？ 浮気をちょっとしたことで済ます彼氏 32話 なんと5人も見つかったそう！ゆめちゃんは「自分の見る目のなさを恨むわ……」と自分自身に呆れている様子です。ミントさんと二人で