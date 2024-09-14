タレントの磯山さやか（４０）が所属する事務所「Ｌｉｆｉｋａ」の公式アカウントが１３日までにインスタグラムを更新。所属タレントの磯山さやかのカレンダーの発売に伴い、告知の投稿をした。「磯山さやかｏｆｆｉｃｉａｌｃａｌｅｎｄａｒ２０２５」とつづり、水着姿のショットを公開。「２０２５年１月始まり壁掛けカレンダーが２０２４年１０月１９日発売決定致しました来年のカレンダーも最高に可愛（かわい）いです