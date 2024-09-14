「阪神７−３広島」（１３日、甲子園球場）新井カープが崖っぷちに立たされた。投打がかみ合わず、今季ワーストタイの５連敗で７月１６日以来の３位転落。連敗ストップを大瀬良大地投手（３３）に託したが、同ワーストの９安打を許すなど五回途中５失点（自責点４）で５敗目。エースでも負の流れは止まらなかった。振り向けば４位・ＤｅＮＡとは１ゲーム差。今こそ底力を見せてくれ！頂点への視界が一気に霞んでいく。頼みの