ドジャースの大谷翔平投手（30）と山本由伸投手（26）が13日（日本時間14日）、敵地でのブレーブス戦の試合前に球場の外野エリアで並んでキャッチボールを行った。ともに30〜35メートルの距離でキャッチボールを行い、いずれも軽めな内容だった。2人は約10メートルの間隔で並び立ち、投球のタイミングがかぶらないよう交互に投球。特に会話をするわけでもなく、淡々とメニューを消化した。また、山本はキャッチボールのほか