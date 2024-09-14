◆ヤクルト7―3巨人（13日、神宮球場）感謝の豪快弾だった。1回に村上がセ・リーグトップの本塁打数を更新する先制の26号3ラン。1死一、二塁のチャンスで巨人先発・山崎伊の直球をバックスクリーンに放り込んだ。「完璧でした」。師匠の青木が今季限りでの引退を表明した日の夜、「チーム青木」の出世頭が恩返しの快音を響かせた。青木の引退会見にはサプライズで登場し、涙を流した。「今こうしていい野球人生を歩めている