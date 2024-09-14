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陣内智則「なんでコンビ解散したん？」小籔千豊へ単刀直入に質問

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • 陣内智則が14日までにYouTubeで、小籔千豊の半生などを振り返った
  • 将来を嘱望されたコンビ「ビリジアン」が解散した理由を質問
  • 小籔は「金にならんから辞めるで」と解散を予告していたと振り返った
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