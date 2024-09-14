藤木直人、高見侑里がパーソナリティをつとめ、アスリートやスポーツに情熱を注ぐ人たちの挑戦、勝利にかける熱いビートに肉迫するTOKYO FMのラジオ番組「SPORTS BEAT supported by TOYOTA」（毎週土曜 10:00〜10:50）。9月7日（土）の放送は、元プロ野球選手の金村義明（かねむら・よしあき）さんをゲストに迎えて、お届けしました。（左から）藤木直人、金村義明さん、高見侑里兵庫県出身で現在61歳の金村さん。1981年、報徳学園