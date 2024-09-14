米国債利回り（NY時間16:30）（日本時間05:30） 米2年債 3.585（-0.055） 米10年債3.655（-0.019） 米30年債3.981（-0.007） 期待インフレ率2.082（+0.018） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場で１０年債利回りは低下。ここに来て来週のＦＯＭＣでの大幅利下げの観測が再浮上しており、再び利回りは低下している。この日発表のミシガン大消費者信頼感指数で消費者の１年先のインフレ期待が