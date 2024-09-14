創立９０周年を迎えた巨人。巨人での出場試合が多い野手、投手を中心に記録にも記憶にも残る歴代の「偉人」を紹介します。第９３回は工藤公康。＊＊＊＊＊優勝請負人の称号を持つのが工藤公康だ。１９６３年５月５日、愛知県出身。名古屋電気（現愛工大名電）３年の８１年に甲子園でノーヒットノーランを達成し、同年のドラフト６位で西武に入団。防御率と勝率のタイトルを各３度、ＭＶＰを１度獲得。８６、８７年