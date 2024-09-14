NHK連続テレビ小説「虎に翼」に出演中の尾碕真花（23）が13日、自身のインスタグラムを更新。ウエディングドレス姿のオフショットを公開した。劇中で結婚を発表した「星のどか」を演じる尾碕は、婚約者・誠也役の松澤匠（39）と、寄り添ってピースサインを浮かべる写真などをアップ。「のどか、結婚しましたーーーーっ」とし「結婚式は挙げないけれど、お父さんの願いでウエディング写真は撮りました初ウエディングドレス、きれ