Snow Manの渡辺翔太（31）と女優の中村アン（36）がダブル主演を務める、テレビ朝日系オシドラサタデー「青島くんはいじわる」（土曜午後11時）の最終話が、今日14日午後11時から放送される。【写真】渡辺翔太＆中村アンも見納め…恋愛に興味のない年下絶食系男子・青島瑞樹（渡辺）と恋愛から離脱した35歳干物系女子・葛木雪乃（中村）の小さなうそから始まる“協定恋愛”が描かれる話題作。第1〜8話の累計見逃し配信再生数は1871