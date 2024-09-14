9月19日（木）スタートの『スメルズ ライク グリーン スピリット』（MBSほか毎週木曜深夜1時29分〜ほか／見逃し配信あり）の制作発表会見が行われ、荒木飛羽、曽野舜太、藤本洸大、阿部顕嵐、澤田育子監督が登壇した。 『スメルズ ライク グリーン スピリット』制作発表   2011年から2012年まで「コミックBe」（ふゅーじょんぷろだくと）で連載され、2012年【SIDE A】、2013年【SIDE B】の計2巻として単行本化された、永