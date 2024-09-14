◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ５―２中日（１３日・横浜）足で混セをかき乱していく。４回２死一、二塁。ＤｅＮＡ・牧は右前適時打で４点目を奪うと足でみせた。一、三塁の一塁走者として、３番・佐野の初球にスタート。約２か月ぶりチーム２位の１０盗塁となる二盗を成功させた。昨季までプロ３年間で通算７盗塁だった男が初の２ケタ盗塁。成功率は１００％だ。「９から止まってたのでいつかいきたいなと。２ケタになってよ