関東大学ラグビーの対抗戦で６季ぶり制覇を目指す早大は、１４日に立大との初戦（駒沢）を迎える。６月のイングランド戦で日本代表デビューしたＦＢ矢崎由高（２年）が、１３日までにスポーツ報知の取材に応じ「今季の目標は『荒ぶる』。自信はある。残り４か月、チームで妥協なくやりたい」と闘志を全開にした。桐蔭学園高時代から快足で知られ、ついた異名が「松島幸太朗２世」。日本代表のエディー・ジョーンズ・ヘッドコー