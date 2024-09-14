◆大相撲秋場所６日目（１３日、東京・両国国技館）成績次第で大関昇進の可能性がある関脇・大の里が自己タイの無傷６連勝を飾り、単独首位を堅持した。元大関の東前頭４枚目・正代を押し出しで圧倒。中高時代の恩師と、母校・日体大同級生でパリ五輪レスリング男子グレコローマンスタイル７７キロ級金メダルの日下尚（２３）＝三恵海運＝の前で“怪物”ぶりを見せた。１敗で大関・琴桜、関脇・霧島の２人が続く。大関・豊昇龍は