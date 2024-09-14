プロフィギュアスケーターの羽生結弦さん（２９）らが出演する「能登半島復興支援チャリティー演技会」が１５日に石川県で開催される。午後３時に開演。会場での観覧はできないが、映像配信サービス「Ｌｅｍｉｎｏ」を通して生配信され、配信収益は石川県に寄付される。タイトルは「挑戦チャレンジ」で、困難を乗り越え前に進もうというメッセージが込められた。石川の笑顔と元気につなげたいという思いに賛同した羽生さん、