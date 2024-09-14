Snow Man・渡辺翔太、俳優・中村アンがW主演するテレビ朝日系オシドラサタデー『青島くんはいじわる』（毎週土曜後11：00）最終話が、きょう14日に放送される。それに先立って、同話のあらすじと場面写真が公開され、渡辺と中村からコメントが到着した。【場面写真】複雑な表情を浮かべる青島くん（渡辺翔太）原作は2020年『めちゃコミック』年間ランキング1位の吉井ユウ氏による人気コミック。イケメンでモテモテ…でも“恋