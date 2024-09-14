台風13号は、きょう夜にかけて鹿児島県の奄美地方に最も接近する見込みです。奄美大島の南にある徳之島から中継です。奄美大島の南にある徳之島です。台風13号は午前3時現在、南大東島の東南東にあって1時間に30キロの速さで西北西に進んでいます。台風は発達しながら進み、予報円の中心付近を進むと、きょう夜のはじめにかけ暴風域を伴って奄美地方に最も接近するおそれがあります。現在、奄美大島と徳之島の一部が強風域に入って