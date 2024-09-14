◇セ・リーグ広島3―7阪神（2024年9月13日甲子園）広島は阪神・高橋に8月11日からの約1カ月間で3戦3勝を許した。計1得点に抑え込まれた過去2戦と違って初回に秋山の右翼線二塁打を起点に初めて先制。4点を追う6回には堂林の左前適時打と坂倉のファウルゾーンへの左犠飛で2点差に迫り、降板へと追い込んだ。3試合とも4安打ずつでも抵抗は見せ、特に2試合ぶり4番の堂林は4回の左越え二塁打と合わせて意地の2安打。「いい球