『中居正広の土曜日な会』のコーナー「企画工場な会」から生まれ、放送から2カ月経たずに今年4月に『さよなら大好きな場所』として特番化。放送終了後、「涙腺崩壊！」「めっちゃいい番組！」とSNSで好評だった同番組が、第2弾『さよなら大好きな店』として本日9月14日（土）に放送される。『さよなら大好きな店』では、閉店など“さよなら”が決まった場所に“さよならカメラ”を設置し、プロのカメラマンではなく、お客さんが自