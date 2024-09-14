藤原竜也が主演を務める『全領域異常解決室』（フジテレビ系10月9日（水）スタート毎週水曜午後10時〜10時54分 ※初回15分拡大）に、柿澤勇人、福本莉子、小宮璃央、成海璃子、迫田孝也、ユースケ・サンタマリア、小日向文世の出演が決定した。 『全領域異常解決室』 本作は、主演・藤原竜也、脚本・黒岩勉、演出・石川淳一で送る完全オリジナルの本格ミステリードラマ。身近な現代事件×最先端の科学捜査では解明で