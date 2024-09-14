◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト７―２巨人（１３日・神宮）逃さなかった。巨人・丸佳浩外野手（３５）は崩されることなく、振り抜いた。５点を追う６回２死一塁。１ストライクから山野の真ん中低めのカーブを高々と舞い上げて、右翼席へ放り込んだ。今季初の２戦連発となる１３号２ラン。「甘くきた球を良いスイングで、しっかりとらえることができました」。劣勢ムードを振り払うように意地の一撃をお見舞いした。切り込み