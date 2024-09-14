「ラグビー・パシフィックネーションズカップ・準決勝、日本代表−サモア代表」（１５日、秩父宮ラグビー場）日本ラグビー協会は１３日、「アサヒスーパードライパシフィックネーションズカップ２０２４」準決勝のサモア戦（１５日、秩父宮）に臨む日本代表メンバーを発表し、ＳＯに３４歳で主将の立川理道（東京ベイ）が先発入りした。ＳＯだった李承信（神戸）はＦＢとなった。記者会見したエディー・ジョーンズ・ヘッド