演歌歌手の木村徹二（33）が13日、都内で単独コンサートの成功祈念イベントを行った。開催日の11月29日にかけ「いい肉」を取材陣に自ら振る舞い「非常に安直な企画だが、気持ちも高ぶって、楽しみになってきた」と笑顔。おじの山川豊（65）もサプライズ登場。闘病中ながら元気な様子を見せ、木村のコンサート成功を全力で祈願した。