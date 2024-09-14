【みらい船上・時事】北極海で観測を続けている海洋地球研究船「みらい」船上で１１日、急速な温暖化が進む北極をテーマにしたボードゲーム「ＴｈｅＡｒｃｔｉｃ（北極）」の体験会が開かれた。乗船している大学院生らが挑戦し、「ゲーム性がありながらも、北極への理解が深まる」と楽しんでいた。同ゲームは２０１９年、海洋研究開発機構（ＪＡＭＳＴＥＣ）や国立極地研究所、北海道大、日本科学未来館が共同で開発した。４