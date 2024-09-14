オリックスが米メジャーからも注目されているＵ−１８台湾代表の右腕、陳睦衡（チェン・ムーヘン）投手（１８）を獲得を視野にリストアップしていることが１３日、分かった。陳は８日まで台湾で開催されたＵ−１８アジア選手権で自己最速１５３キロをマークし、２次リーグ・日本戦（６日）でも４回無失点と好投。最優秀防御率、最高勝率、ベストナインの３冠を受賞した。オリックスは球団関係者が同大会を視察し、潜在能力を高