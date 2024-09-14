ヤクルト・青木宣親外野手（４２）が１３日、今季限りでの現役引退を表明し、都内の球団事務所で会見を開いた。努力と探究心で走り続けた２１年間に悔いはない。ＮＰＢではヤクルト愛を貫き、海を渡ってメジャーにも挑戦。「１００点満点」の野球人生を振り返り、終始笑顔の会見だったが…。山田、村上が花束贈呈でサプライズ登場。号泣する後輩を前にベテランも最後は涙腺決壊。顔を手で覆って男泣きした。「諦めなかったよ」