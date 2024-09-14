◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト７―２巨人（１３日・神宮）打った瞬間、ヤクルト・村上宗隆内野手（２４）は確信を持って打球を見つめた。初回１死一、二塁、巨人の先発・山崎伊の外寄り１４８キロをフルスイングで打ち返した。バックスクリーンで弾む先制の２６号３ラン。本塁打に加え、巨人・岡本和をかわし７１打点でトップに立った。「青木さんが引退会見されていましたし、今日は特別な日だと僕らも思いました。何とか勝