飼育員の藤沢さんと並ぶオカピの赤ちゃん＝横浜市旭区、よこはま動物園ズーラシアよこはま動物園ズーラシア（横浜市旭区）で生まれたオカピの赤ちゃん（雌）が、１７日から一般公開される。当面の間は午前１０時〜正午の２時間を予定しており、同日から１０月１４日まで愛称の投票も受け付ける。赤ちゃんは７月３０日、同園生まれの母親「ララ」と上野動物園（東京都）からやってきた父親の「バカーリ」との間に生まれた。母乳