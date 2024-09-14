※経済指標 【米国】 ＊輸入物価指数（8月）21:30 結果-0.3% 予想-0.3%前回0.1%（前月比) 結果0.8% 予想0.9%前回1.7%（1.6%から修正）（前年比) ＊ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）（9月）23:00 結果69.0 予想68.2前回67.9 ・1年先のインフレ期待 結果2.7% 予想2.8%前回2.8% ・5-10年先のインフレ期待 結果3.1% 予想3.0%前回3.0% 【カナダ】 設備稼働率（