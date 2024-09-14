芝クッション値9.9＝標準※金曜午前10時30分含水率＝芝G前13.4％、4角13.8％ダートG前2.5％、4角1.3％※金曜午前10時30分。芝は1週使用した傷みも少なく全体的に良好。先週同様、速い時計が出そうだ。ダートは乾燥していてパワーを要求される状態。大型馬に注意。