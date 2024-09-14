芝クッション値10.5＝やや硬め※金曜午前9時30分含水率＝芝G前12.4％、4角10.4％ダートG前2.5％、4角1.8％※金曜午前9時30分。芝はコース替わりで荒れた部分をカバー。内を通った先行馬が有利だが流れ次第で差しも届く。ダートはパサパサ。パワー型を狙いたい。