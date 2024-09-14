毎日放送の馬野雅行アナウンサー（59）がきょう14日の阪神対広島戦（甲子園）のラジオ放送で、自身最後の実況中継を担当する。36年間の野球実況を振り返って「最後も基本に忠実にお伝えしたい」と普段通りにマイクを握る。阪神を中心にプロ野球実況を600試合以上、選抜高校野球を400試合以上。「テレビとラジオを合わせたら1000試合は実況してると思います」と馬野アナは胸を張る。ラジオ初実況は90年選抜の高松商対鳥取西戦