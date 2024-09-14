読売新聞社は、立憲民主党代表選（２３日投開票）について、党所属国会議員１３６人の動向を調査した。野田佳彦・元首相（６７）が全体の３割弱の支持を固めてリードし、枝野幸男・前代表（６０）が追っている。投票では地方議員や党員らの票も加わるが、枝野氏が有利との見方もあり、全体では野田氏との接戦となる展開も予想される。泉健太代表（５０）、吉田晴美衆院議員（５２）は支持に広がりを欠いている。代表選は計７４