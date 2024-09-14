◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３０節神戸２―１Ｃ大阪（１３日・ノエビアスタジアム神戸）３試合が行われ、３位の神戸は２―１でＣ大阪との関西ダービーを制し、３連勝で暫定ながら首位の広島、２位の町田と勝ち点５５で並んだ。Ｃ大阪は７連敗した０６年以来、１８年ぶり４連敗。昨季Ｊ１王者がギアを上げてきた。前半２分、左ＣＫからの攻撃で、相手ＧＫにブロックされたが、こぼれ球をＤＦトゥーレルが顔面で押し込んだ。先制