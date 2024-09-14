日本バドミントン協会は１３日、女子ダブルスの五十嵐（旧姓・東野）有紗（ＢＩＰＲＯＧＹ）、桜本絢子（ヨネックス）組の所属先から依頼を受けていた１０月のデンマーク・オープン出場に向けた手続きにミスがあり、エントリーが漏れていたと発表した。２２年８月、２３年７月にも国際大会出場に関するミスが起きていた。パリ五輪混合ダブルス銅メダル獲得から新ペア結成、結婚発表を経て再出発を切ったばかりの五十嵐は、地元の