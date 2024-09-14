■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (3653) モルフォ 東証グロース (6184) 鎌倉新書 東証プライム (7735) スクリン 東証プライム (6361) 荏原 東証プライム (3539) ＪＭＨＤ 東証プライム ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (6550) ユニポス 東証グロース (2776) 新都ＨＤ 東証スタンダード