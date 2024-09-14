赤福は、9月13日(金)から期間限定で、羽田空港第1ターミナル2階出発ロビー「PIER4」、第2ターミナル2階出発ロビーマーケットプレイスに出店します。 「赤福」羽田空港期間限定出店 出店期間：2024年9月13日(金)〜2024年9月24日(火)出店場所：羽田空港第1ターミナル2階出発ロビー「PIER4」第2ターミナル2階出発ロビーマーケットプレイス(南側階段下イベントスペース)営業時間：午前10時〜(完売次第終了) 赤福