【一番くじ ベルセルク 運命に抗う、黒い剣士】 9月14日 順次発売 価格：1回850円 BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ ベルセルク 運命に抗う、黒い剣士」を9月14日より順次発売する。価格は1回850円。 本商品は、ダークファンタジー「ベルセルク」をモチーフにした一番くじ。狂戦士の甲冑を纏った剣士「