食べ物の「色」は、その食べ物が熟しているのか、はたまた腐っているのかを見分ける際に役立ちます。また、人は色とりどりの食べ物が並んだ食事を好む傾向にあることがわかっていますが、色覚障害の人の中にはこうした食べ物の色を見分けることが不得手な人もいます。色覚に障害のある人を調べた研究により、こうした人は食べ物の好き嫌いが少ないことが明らかになりました。How we discovered that people who are colorblind are