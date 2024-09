9月12日(木)〜17日(火)、京王百貨店 新宿店地下1階 on the Cornerにて「FC TOKYO 3RD UNIFORM CONCEPT STORE Powered by New Balance Black Out Apparel Collection」を期間限定でオープンする。期間中にはFC東京の選手が来場する限定イベントも開催される。FC東京は、2024年9⽉14⽇(⼟) 2024明治安⽥J1リーグ第30節vs名古屋グランパス戦(19:00キックオフ/国⽴競技場)にて、2024年シーズンの3rdユ