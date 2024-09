俳優、歌手として絶大な人気を誇るソ・イングクが、11月に「SEO IN GUK JAPAN FAN CONCERT TOUR 2024 [Heart UTOPIA]」を開催、チケットの詳細が決定した。 【写真】日本3都市でファンコンサートを行うソ・イングク チケットは「SEO IN GUK JAPAN OFFICIAL FANCLUB」会員先行販売を皮切りに、プレイガイド先行と一般販売も行われる予定だ。 ソ・イングクは2024年9月6日にSEO IN GUK 2024 Mini Album「SIGnature」を