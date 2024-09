POWがカムバックする。POWは今月11日と12日、ニューアルバムの発売モーション映像とスケジュールポスターを公開し、10月21日のカムバックを確定した。公開したモーション映像には、軽快なBGMと清涼な感性が収められていて目を引く。車のワイパーが泡を拭いた跡には「NEW EP ALBUM」「COMING IN OCTOBER(10月発売)」「PRE-RELEASE SONG OUT ON 9/23(先行公開曲9月23日発売)」などのフレーズが登場し、ふわふわした雲を連想させ