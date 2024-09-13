13日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2024年12月限は前日比10円安の3万6280円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値3万6581.76円に対しては301.76円安。出来高は2831枚となっている。 TOPIX先物期近は2544ポイントと前日比0.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は27.14ポイント安で推移。 ○主要先物価格・19時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物