13日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2024年12月限は前日比10円安の3万6280円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値3万6581.76円に対しては301.76円安。出来高は2831枚となっている。 TOPIX先物期近は2544ポイントと前日比0.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は27.14ポイント安で推移。 ○主要先物価格・19時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物
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