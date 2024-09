アメリカのシュミット海洋研究所が、南東太平洋・チリ沖で実施した深海調査によって、20種の新種を含む多数の生物を発見したと発表しました。発見された生物の中には「空飛ぶスパゲッティ・モンスター」の愛称を持つマガタマニラも含まれています。High Seas and Seamounts of the Nazca Ridge | 4K ROV Highlights - YouTubeNew Seamount and Previously Unknown Species Discovered in High Priority Area for International Mar