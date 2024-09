NiziUの公式Instagramが10日(火)、マユカの「2024 THE FACT MUSIC AWARDS」トロフィーショットを公開した。【別カット3点】マユカの笑顔がキュートすぎる「当たり前のように可愛い」日韓合同のオーディション「Nizi Project」で選ばれた日本人9人のガールズグループ・NiziU。昨年10月には韓国デビューも果たし、勢いを増している。NiziUの公式Instagramは10日、「2024 THE FACT MUSIC AWARDSArtist of the Year賞素敵な賞を