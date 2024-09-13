13Æü¸á¸å¡¢ÂçÀç»Ô¤Ç¥³¥ó¥Ð¥¤¥ó¤¬Àî¤ËÅ¾Íî¤·¡¢±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿60Âå¤ÎÃËÀ­¤¬¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¸á¸å5»þ50Ê¬¸½ºß¡Ë¥³¥ó¥Ð¥¤¥ó¤¬Å¾Íî¤·¤¿¤Î¤ÏÂçÀç»ÔÆî³°¤òÎ®¤ì¤ëÆê²¬Àî¤Î»ÙÎ®¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È13Æü¸á¸å2»þ20Ê¬¤´¤í¡Ö¥³¥ó¥Ð¥¤¥ó¤¬Àî¤ËÍî¤Á¤¿¡£¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿1¿Í¤¬²¼Éß¤­¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡×¤È¶á¤¯¤Ë½»¤à¿Í¤«¤é¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¥³¥ó¥Ð¥¤¥ó¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿60Âå¤ÎÃËÀ­¤¬¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤ÇÂçÀç»ÔÆâ