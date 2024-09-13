8·î11Æü¡¢ABEMA¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ー¥·¥çー¤ÎºÇ¿·ºî¡Ø¥­¥ß¤È¥ª¥ª¥«¥ß¤¯¤ó¤Ë¤ÏñÙ¤µ¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤¬²Ú¡¹¤·¤¯Ëë¤ò³«¤±¤¿¡£ »²¹Í¡§¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÍá°á¥Çー¥È¤Çµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤ë¤Þ¤Û¤È¤¿¤±¡ÖÍ§Ã£¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ï¡£ÃË½÷¤À¤ï¡× ¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Î¼çÌò¤Ï¡¢ÀÄ½Õ¿¿¤ÃÂþÃæ¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¤¿¤Á¡£Èà½÷¤¿¤Á¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Ì¥ÎÏÅª¤ÊÈà»á¸õÊä¤ÎÃËÀ­¿Ø¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡È±³¤Ä¤­¥ª¥ª¥«¥ß¤¯¤ó¡É¤ÎÂ¸ºß¤¬Àø¤à¡£¿¿¼Â¤ÎÎø¤È±³¤ÎÎø¤¬Æþ¤êº®¤¸¤ë¤Ê¤«